Nas Notícias Vídeo: “Fiquem em casa. O que representam para nós é demasiado importante para que arrisquem” Por

O jornalista Bento Rodrigues fechou hoje o ‘Jornal das 8’ com um alerta que desde logo comoveu as redes sociais, destacando de forma exemplar a ‘obrigação’ que todos temos de ficar em casa.

A fasquia já estava no topo, colocada há dias por Rodrigo Guedes de Carvalho, mas Bento Rodrigues mostrou-se capaz de manter o nível, insistindo no apelo para que se fique em casa e se ajude a travar o contágio do Covid-19.

“O fim de semana foi um exemplo do que somos capazes. Neste início de semana, permitam-me pedir que continuemos assim serenos, mas a cumprir, porque isto vai piorar”, começou por salientar o pivô da SIC.

Bento Rodrigues deixou então duas mensagens “com destinatários específicos”.

“Para os mais novos, relembro que o vírus não é um perigo maior para vocês, mas sobretudo para os vossos avós. É difícil, mas fiquem em casa e não corram o risco de ficarem infetados e fazer mal a quem mais amam. Para os mais velhos, a vossa idade é um dos bens mais valiosos que temos, mas neste caso a vossa idade é um risco muito acrescido… Fiquem em casa”, apelou.

“Não há rua, nem café, nem amigos, nem ‘vou só ali num instante que a mim não me pega’. Fiquem em casa. O que representam para nós é demasiado importante para que arrisquem”, insistiu Bento Rodrigues.

Veja o vídeo.