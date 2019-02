Nacional Vídeo: Filomena Cautela e Júlia Pinheiro beijam-se na boca Por

Júlia Pinheiro, uma das convidadas do último ‘5 para a Meia-noite’, roubou o protagonismo ao ator brasileiro Rodrigo Santoro quando deu um beijo na boca à apresentadora do formato, Filomena Cautela.

Rodrigo Santoro, que entrou em séries e filmes de sucesso como ‘Lost’, ‘Westworld’, ‘O Amor acontece’ e ‘300’, parecia ser o cabeça de cartaz do programa da RTP, mas foi Júlia Pinheiro, da SIC, quem protagonizou o momento alto da noite.

Como o programa de ontem coincidiu com o Dia dos Namorados, Filomena Cautela provocou a convidada.

“Cá está, Júlia… We have to do this… Não sei o que te dizer”, brincou a apresentadora da RTP, quando o enquadramento a juntou num coração com a colega da SIC.

Júlia Pinheiro não esteve com meias medidas: pegou na cara da ‘Mena’ e beijou-a na boca.

Um beijo tão apaixonado que Filomena Cautela festejou com exuberância.

“É o melhor programa de sempre”, comentou.

Veja o vídeo.