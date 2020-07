Nas Redes Vídeo: Filho de Ronaldo conduz mota de água, Polícia Marítima vai investigar Por

A Polícia Marítima vai averiguar o episódio partilhado nas redes sociais por Elma Aveiro e que envolve Cristianinho, filho de Ronaldo. Veja as imagens.

Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, partilhou um vídeo de um momento de férias no Paul do Mar, no sul da Madeira, registo que gerou controvérsia.

Cristianinho surge nas imagens a conduzir uma moto de água, atividade que a lei não permite, uma vez que se trata de um menor.

Acresce que Elma incentiva o filho de Ronaldo a “dar gás” e a “fazer um pião”.

A Polícia Marítima vai investigar a ocorrência, adianta o Expresso, que cita o comandante e capitão do porto, Guerreiro Cardoso.

É que conduzir uma moto de água implica o cumprimento de regras equiparadas a “conduzir um automóvel”. É necessária idade legal e, neste caso, carta de marinheiro para o fazer.

As imagens, divulgadas no Instagram, dividem opiniões. Há quem considere uma irresponsabilidade