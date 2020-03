Nas Redes Vídeo: Fernando Rocha infetado com covid-19 Por

O humorista Fernando Rocha anunciou que acusou positivo num teste à covid-19, realizado após regressar a Portugal das viagens a França e aos EUA.

“No dia 9 estive em Paris, dia 10 fui para os Estados Unidos, dia 14 regressei e fiz isolamento voluntário. Resultado? Todos os cuidados que tive, e respeitei todas as recomendações do sistema nacional de saúde, foram poucos. Hoje recebi o resultado e estou com a covid-19, o teste deu positivo”, adiantou Fernando Rochas, através das redes sociais.

O humorista revelou que vai ficar isolado no quarto até recuperar.

“Não se preocupem, só me adiantei que é para ficar logo livre disto. Estão a ver o Titanic, que foi ao fundo e a banda continuou a tocar? Eu sou a vossa banda. Quando esta m**** estiver toda partida vou estar aqui a animar a malta”, prometeu.

Mais a sério, Fernando Rocha finalizou com um aviso: “Protejam-se, está visto que todos os cuidados são poucos. Protejam-se, por favor”.