Vídeo: Fernando Rocha elogia o “grande exemplo” que Portugal dá ao mundo

O humorista Fernando Rocha , a recuperar da infeção pelo novo coronavírus, falou sobre as dificuldades para enfrentar a covid-19 e destacou o papel que Portugal tem assumido no combate à pandemia.

Através das redes sociais, o humorista, de 44 anos, elogiou o “orgulho” para ver como a maioria da população tem estado “de mãos dadas” para enfrentar a doença.

“Estamos a ser observados na Europa e no mundo, estamos a ser comentados como um grande exemplo de sociedade, portanto mantenham-se em casa. Protejam, acima de tudo, os mais velhos, que fizeram tanto por nós e que merecem o nosso conforto, carinho e apoio. Não os deixem ficar doentes”, frisou.

No vídeo, que serviu como agradecimento ao Serviço Nacional de Saúde e a todos os que lhe têm desejado as melhoras, Fernando Rocha falou sobre problemas na recuperação.

“Estou no meu nono dia e posso dizer-vos que a recuperação não é nada fácil. No quarto, quinto e sexto dia estive 20 horas a dormir, apenas me levantava para ir ao quarto de banho”, revelou.