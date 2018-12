Vídeo: Fernando Madureira foge ao frio e diverte-se no Rio de Janeiro

Fernando Madureira aproveita os últimos dias de 2018 de forma tranquila e ‘mais quente’ do que em Portugal. O líder da claque Super Dragões viajou para o Rio de Janeiro onde se tem divertido e aproveitando para descansar.

Em Portugal, o frio e a chuva ditam ‘leis’ mas do outro lado do Atlântico está bom para uns mergulhos, para apanhar sol e colocar ‘areia nos pés’.

E é isso que Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões, tem feito nos últimos dias do ano de 2018.

Ainda que não seja a primeira vez que o faz, as viagens de ‘Macaco’, como é conhecido entre os que lhe são mais próximos, costumam resultar em momentos divertidos que o próprio costuma partilhar com os fãs nas redes sociais.

O Rio de Janeiro é, por excelência, um dos pólos turísticos mais luxuosos no mundo, sendo que nesta altura do ano, com o Réveillon à porta, uma estadia na ‘Cidade Maravilhosa’ pode atingir vários milhares de euros.