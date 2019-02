Desporto Vídeo: FC Porto esclarece dedo em riste de Felipe para Conceição Por

O FC Porto reagiu, através do seu diretor de comunicação, ao momento protagonizado por Felipe e Sérgio Conceição, no final do jogo em Roma, quando o central apareceu de dedo em riste a falar com o treinador.

Francisco J. Marques esclarece que “a indignação de Felipe não é com Sérgio Conceição, que o está a alertar para o perigo de expulsão, mas sim com uma situação de jogo”.

O diretor de comunicação do FC Porto salienta ainda que no plantel azul e branco “discute-se quando se tem de discutir, mas a autoridade do treinador é inquestionável”.

Assista ao momento.

