Nas Notícias Vídeo: Extrema-direita intimida Mamadou Ba numa rua de Lisboa Por

Duas pessoas identificadas como membros do Partido Nacional Renovador (PNR), um deles João Patrocínio, candidato daquele partido de extrema-direita nas eleições europeias, segundo o jornal Sol, intimidaram Mamadou Ba. O assessor do Bloco de Esquerda e dirigente da SOS Racismo utilizou a expressão “bosta da bófia”, numa reação à intervenção policial no Bairro da Jamaica. E foi essa publicação nas redes sociais que gerou este polémico confronto de ideias, numa rua de Lisboa. Veja as imagens.

O incidente ocorreu na manhã desta sexta-feira, numa rua de Lisboa. Duas pessoas – João Patrocínio e Carlos Teles – confrontam Mamadou Ba, em tom agressivo.

São efeitos da declaração controversa do assessor do Bloco de Esquerda e dirigente da SOS Racismo, que utilizou a expressão “bosta da bófia”, num post no Facebook, num comentário à intervenção policial no Bairro da Jamaica, no Seixal. Veja o vídeo:

Publicado por Carlos Teles em Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019