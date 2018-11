Desporto Vídeo: “Eu prefiro sexo”, brinca Guardiola com Dani Alves Por

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, protagonizou um momento caricato na conferência de imprensa de antevisão à partida frente ao United. “Eu prefiro sexo”, atirou o técnico, em resposta às declarações de Dani Alves. Veja o vídeo.

O lateral brasileiro referiu que trabalhar com Guardiola foi “melhor que sexo” e o técnico espanhol respondeu à letra.

Confrontado com as palavras do antigo jogador, Guardiola provocou a gargalhada geral entre os jornalistas: “Eu prefiro sexo”, atirou.

“Também consigo ver uma grande lista [de jogadores] que está do lado contrário”, acrescentou.

Pep Guardiola abordou também a partida deste domingo, frente ao Manchester United, e deu graças ao facto da rivalidade com José Mourinho já não ser tão comentada quanto antes.

“Felizmente, muito melhor. Ao fim de contas, somos boas pessoas, mais do que vós pensais”, atirou.

O dérbi de Manchester está agendado para este domingo. O City é líder da Premier League, com 29 pontos, mais nove que o United, que segue na sétima posição.

Veja o vídeo.