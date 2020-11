Nas Notícias Vídeo: “Eu não perdi um tostão no BES”, revela Miguel Sousa Tavares Por

Miguel Sousa Tavares aceitou o desafio de participar na ‘Pressão no Ar’, no programa ‘5 Para a Meia-Noite’, da RTP, e fez várias revelações.

Logo no início, o jornalista, comentador e escritor contou que não perdeu “um tostão no BES”, depois de, em vários comentários nos últimos anos, ter criticado todo o processo envolvendo o antigo banco de Ricardo Salgado.

Questionado sobre Rita Pereira, com quem teve uma discussão mediática sobre redes sociais, Miguel Sousa Tavares confessou que não sabe “como espreitar o Instagram”.

Crítico de Cavaco Silva, o comentador optaria por ter “uma criança histérica a chorar” como som do despertador em vez de um fado cantado pelo antigo Presidente da República.

Ainda na política, admitiu que compraria um carro usado a Marcelo Rebelo de Sousa e que optaria pela companhia de André Silva (deputado do PAN), em vez de juiz Carlos Alexandre, como companhia num confinamento de 15 dias.

“Ui… Com o André Silva, ia-lhe explicar algumas coisas sobre a natureza que ele não sabe”, respondeu.

Como jornalista, assumiu que faria uma entrevista a Cristina Ferreira (diretora de Entretenimento e Ficção da TVI) no ‘Jornal das 8’, se tal lhe fosse pedido pela estação.

Mais surpreendente foi a revelação de que recebeu convites para ser ator, depois de ter intepretado o Conde de Mafra na adaptação televisiva do seu romance ‘Equador’.

“Fui convidado várias vezes para fazer representação, mas nunca achei suficientemente interessante. Para o papel principal no ‘Delfim’, por exemplo, e para um filme qualquer do Joaquim Leitão”, afirmou.

Confesso adepto portista, Miguel Sousa Tavares declarou ainda que preferia que o filho “continuasse benfiquista”, se a adesão ao FC Porto dependesse de uma participação do filho no ‘Big Brother’, e que deixaria o clube se Bruno de Carvalho, presidente destituído do Sporting, fosse eleito presidente… do FC Porto.

“Se o Bruno de Carvalho se tornasse presidente do FC Porto eu tornava-me benfiquista”, garantiu.

