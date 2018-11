Nacional Vídeo: “Estupidamente achava que era engraçado ser gordo”, diz Fernando Mendes Por

Fernando Mendes cumpre um processo de emagrecimento, nos últimos tempos. O apresentador esteve na TVI e comentou o tema, sempre com boa disposição e arrancando gargalhadas à plateia, acabando por desabafar que se questionou quanto à reação do público uma vez que sempre foi conhecido por “o gordo”. “Estupidamente achava que era engraçado ser gordo”, disse. Veja.

“Tive medo, estupidamente, porque ia deixar de ser o gordo, se era magro. Estava um bocado com medo dessa reação”, começou por explicar o apresentador da RTP, acrescentando.

“Bem, eu criei aqui um personagem, o ‘gordo’ fui eu que criei e havia pessoas que achavam que eu ia perder a graça (…)”.

Certo é que, passados alguns meses após a operação, na qual cortou parte do estômago, Fernando Mendes mostra-se satisfeito.

“As pessoas têm elogiado a coragem que tive ao fazer esta operação e sinto-me muito bem.”

Na conversa com Manuel Luís Goucha, Fernando Mendes referiu ainda que tem alertado outras pessoas com excesso de peso e lembrou um caso onde foi criticado por, com humor, alertar um concorrente com excesso de peso que esteve em ‘O Preço Certo’.

“Brinco com eles como brincava comigo e digo ‘opa cuidado, olhe faça o que eu fiz ou vá ao seu médico’ porque isto realmente ser gordo é muito engraçado só durante uns tempos depois chega uma altura em que a máquina (o coração) começa a…”.

Questionado por Manuel Luís Goucha se achava que era engraçado ser gordo, Fernando Mendes assumiu sem reservas.

“Estupidamente achava que era engraçado ser gordo”, disse a Goucha, que ia salientando. “Nem vias a pilinha”.

Fernando Mendes confirmou.

“Não, não via não (…) e agora já vejo um bocadinho”, referiu, deixando claro que… “pensava que era melhor também”.