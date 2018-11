Desporto Vídeo: Estrela do Senegal deixa relvado em lágrimas após ser assobiado Por

Sadio Mané, uma das principais figuras do Senegal, não conteve a emoção e deixou o relvado em completo desespero, depois de ter sido assobiado pelos próprios adeptos. Veja o vídeo.

Mané já mostrou diversas vezes que não esquece as suas raízes, tendo inclusive doado cerca de 200 mil euros para a construção de uma escola.

Embora seja uma referência do futebol senegalês, o avançado viveu um momento emocionante este sábado, na vitória por 1-0 sobre a Guiné Equatorial.

Sadio Mané desperdiçou uma oportunidade flagrante para marcar e foi assobiado pelos adeptos.

No final do encontro não conteve as emoções, abandonado o relvado em claro desespero e ‘banhado’ em lágrimas.

Veja o vídeo.