Nacional Vídeo: "Estou solteira e procuro o amor", confessa Isabel Silva

Isabel Silva surpreendeu Leonor Poeiras e ‘invadiu’ o programa ‘A Tarde É Sua’ na TVI. ‘Belinha’ apareceu no estúdio e acabou por confessar que está em busca do amor, até porque está “solteira”. Veja o momento no vídeo.

A emissão do programa ‘A Tarde É Sua’ ficou, desta feita, marcada por uma ‘invasão’ levada a cabo por Isabel Silva que entrou no estúdio a sorrir.

Numa altura em que se ia falar de amor, ‘Belinha’ salientou que era o momento ideal.

“Se é para falar de amor, olha, é comigo porque eu estou solteira”, disse Isabel Silva.

E prosseguiu: “Estou à procura do amooooor.”

Isabel Silva apareceu no programa das tardes da TVI com dois concorrentes do ‘Love On Top’.