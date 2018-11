Desporto Vídeo: Espanhóis usam caderneta de cromos para anunciar convocados Por

Os responsáveis pela comunicação da Seleção espanhola decidiram apresentar os convocados para os próximos compromissos da ‘Roja’ de uma forma curiosa e original, fazendo os adeptos recuar aos tempos de criança quando colecionavam cromos na caderneta. Veja no vídeo.

Para anunciar os eleitos do selecionador Luis Enrique para os embates contra a Croácia, no dia 15 de novembro, a contar para a Liga das Nações, e frente à Bósnia, no dia 18, em encontro de caráter particular, os responsáveis da Seleção espanhola decidiram criar uma gigante caderneta de cromos.

E foi aí que o treinador foi ‘colando’ os eleitos, à medida que ia rasgando os pacotes que de cromos.

A ideia já conquistou as redes sociais.

Veja no vídeo.