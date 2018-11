Mundo Vídeo: Elton John num anúncio de Natal comovente Por

A tradição natalícia volta a cumprir-se com os emblemáticos anúncios de John Lewis, que ano após ano ‘derretem’ e comovem as redes sociais com a mensagem partilhada num tempo que apela à paz, à união e à luz. Veja o deste ano.

John Lewis, que é uma das mais prestigiadas cadeias comerciais do Reino Unido, serve neste ano de 2018 uma canção com uma das personalidades mais prestigiadas da música em terras de Sua Majestade e no mundo.

Sir Elton John aparece como protagonista no vídeo da cadeia retalhista, neste ano de 2018, que soma visualizações no YouTube.

Sentado ao piano, vai puxando a fita atrás nas memórias até ser uma criança que recebe um presente da avó, um presente que lhe acabaria por mudar a vida.

E se a vida de Elton John é embalada por música, o vídeo de Natal é igualmente, ouvindo-se os acordes de ‘Your Song’, aquele que será, porventura, o primeiro grande êxito, de Elton John, com data de 1970.

No final do vídeo surge a mensagem: “Há presentes que são mais que um presente.”

Sir Elton John descreve o anúncio como “fantástico” e não esconde que gostou de o fazer.

“Foi uma belíssima oportunidade para mim, de refletir sobre a minha vida na música e na viagem que tenho feito.”

Veja.