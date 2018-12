Desporto Vídeo: Ederson ‘senta’ adversário com finta… na pequena área Por

Ederson é uma das figuras da partida entre o Manchester City e o Southampton, para a 20.ª jornada da Premier League. Além das defesas de grande nível, o guardião mostrou a sua categoria ao fintar um adversário… dentro da pequena área. Veja o vídeo.

As qualidades do ex-Benfica são já reconhecidas a nível mundial, seja pelos ‘elásticos’ entre os postes ou pela sua capacidade de jogar com os pés.

Este domingo, na deslocação a Southampton, voltou a estar em evidência.

Após uma excelente defesa e alguns passes arriscados, Ederson recebeu a bola dentro da pequena área e, sem pressão, ‘sentou’ um adversário e saiu a jogar.

O melhor é ver.

"Ederson":

Por la arriesgada salida del arquero brasileñopic.twitter.com/kRJHKE0xvh — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) 30 de dezembro de 2018

A cerca de 25 minutos do apito final, o Manchester City vence por 3-1.