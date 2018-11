Desporto Vídeo: Dois minutos de silêncio arrepiantes em memória do dono do Leicester Por

A primeira partida do Leicester no King Power Stadium depois do falecimento de Vichai foi um momento absolutamente impressionante. Foram dois minutos simbólicos, com todo o estádio em silêncio para uma última homenagem. Veja.

Eram mais de 32 mil pessoas e nem um único som. O King Power Stadium encheu-se em memória de Vichai Srivaddhanaprabha, no primeiro jogo após o trágico acidente do tailandês.

Foi um silêncio absoluto durante dois minutos, para prestar uma homenagem mais relevante ao dono do clube.

No centro do terreno estavam os 11 jogadores do Burnley, em frente a toda a comitiva do Leicester, desde equipa técnica a jogadores que não iam jogar.

Vichai Srivaddhanaprabha morreu a 27 de outubro, pouco depois de o helicóptero em que seguia ter levantado voo do relvado do King Power Stadium.

Veja a arrepiante homenagem.