Vídeo: Disfarçam más condições do relvado… ao pintá-lo de verde

A relva do Estádio Centenário, no Uruguai, ficou num estado deplorável devido a um concerto de Reoger Waters. A solução escolhida foi… pintar a parte estragada de verde. Veja o vídeo.

É o palco que vai receber a meia-final do campeonato no próximo domingo, entre o Peñarol e o Nacional Montevideu.

A partida, porém, será jogada com parte do relvado num estado deplorável e… pintado de verde.

Isto porque uma das soluções para disfarçar o ‘batatal’ provocado pelo concerto de Roger Waters foi o de pintar as zonas mais danificadas.

A situação indignou Luís Suárez, uma das figuras do futebol daquele país.

“Incrível que as finais do nosso futebol sejam disputadas num relvado assim. Por favor, vamos mudar a nossa imagem”, notou o avançado do Barcelona.