Insólito Vídeo: Discussão de trânsito em Barcelos acaba com idoso arrastado por carro de escola de condução Por

Uma discussão em Barcelos terminou com um idoso arrastado por um automóvel de uma escola de condução. Uma testemunha filmou o incidente e partilhou-o nas redes sociais. O vídeo contém linguagem que pode ferir a sensibilidade de alguns leitores.

A altercação ocorreu na Rotunda das Pirâmides, em Barcelos, e gerou uma confusão intensa.

Um homem sai do seu veículo e dirige-se a outro automóvel, de uma escola de condução.

Até que o condutor deste automóvel arranca e o idoso decide agarrar-se ao automóvel. E foi arrastado.

As imagens, captadas por uma testemunha, sugerem que o homem ficou com ferimentos ligeiros. É visto a caminhar de regresso ao seu veículo, com aparente dificuldade.

O vídeo contém linguagem que pode ferir a sensibilidade de alguns leitores: