Nas Redes Vídeo: Deportação “selvagem” no aeroporto de Lisboa gera polémica Por

As autoridades nacionais estão a ser acusadas, nas redes sociais, de ter procedido à “deportação selvagem” de um senegalês, num avião no aeroporto de Lisboa.

De acordo com o texto que acompanha o vídeo, que tem viralizado nas redes sociais, Mbaye Sow ficou ferido durante a detenção, efetuada pela PSP e pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

O senegalês foi “detido pelos serviços de imigração da polícia portuguesa e depois levado à força para o aeroporto”, de acordo com a descrição, tendo ficado com vários dedos quebrados.

O vídeo não mostra o momento em que o homem é retirado do avião, mas alguns testemunhos, alegadamente de passageiros, indicam que os dois homens que ladeiam o senegalês o retiraram à força, escoltados por elementos da PSP.

Em comunicado, o Gabinete de Comunicação da polícia explicou que os agentes “apenas se limitaram a acorrer a um pedido do comandante da aeronave e do próprio SEF e nunca mantiveram contacto físico com o indivíduo em causa”.

Já o SEF, citado pelo Jornal de Notícias, salientou que Mbaye Sow foi detido porque “pendia uma medida de interdição de entrada em Espaço Schengen”, dado que um outro país tinha expulsado o senegalês “na sequência da prática de crime”.

“No momento da partida, o cidadão causou distúrbios no voo, acabando por ser abortada a escolta prevista a pedido do comandante da aeronave. No dia seguinte, foi retomado o processo tendo o cidadão regressado ao país de origem no dia 19 de dezembro, acompanhado da respetiva escolta, sem qualquer incidente”, complementou o SEF.

