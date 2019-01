Nas Redes Vídeo: Cristina versão Princesa Diana numa canção antes da estreia na SIC Por

Cristina Ferreira prepara-se para iniciar o seu programa na SIC, depois da mediática transferência da TVI para a estação de Carnaxide. Nas redes sociais, já se tornou viral uma montagem em vídeo onde são misturadas declarações de Cristina, quando esta referiu que a sua mudança é comparada à morte da Princesa Diana.

A poucos dias de dar início à sua nova aventura televisiva, Cristina Ferreira é ‘brindada’ com uma montagem em vídeo onde são misturadas declarações suas numa música que já virou tendência nas redes sociais.

No vídeo dos ‘Bandex’ são recordadas e misturadas as declarações de Cristina Ferreira no ‘Jornal da Noite’ da SIC, onde a apresentadora revelou, em tempos, que uma amiga comparou a sua saída da TVI com “a morte da princesa Diana”.

“Tenho uma amiga que me dizia: ‘Eu nem te sei explicar, mas o facto de tu deixares as manhãs, a TVI, o Manuel, é quase semelhante à morte da princesa Diana. As pessoas não estão preparadas para isso, as pessoas não viam isso’”, disse Cristina Ferreira nas declarações que servem de base para este vídeo que já se tornou viral.

Veja e ouça.

https://www.youtube.com/watch?v=grVWzsRFnGo&feature=share&fbclid=IwAR2-4KC2ZA8_4U4o3xdCn9GeCiaih0LgXeTpWQd3wFbWK0LFIdSY_szBsv8