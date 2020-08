Insólito Vídeo: Criança de 3 anos levada por papagaio para os céus em momento aterrador Por

Uma criança de 3 anos ficou presa pelo pescoço a um papagaio, num festival em Taiwan, e voou durante alguns segundos, até ser resgatada em segurança. A menina escapou por milagre, depois de segundos aterradores. Veja o vídeo.

O incidente ocorreu num festival em Hsinchu, Taiwan, neste domingo.

A menina ficou presa na cauda de um papagaio e, por culpa dos ventos fortes, foi levada pelo ar, onde pairou durante alguns segundos.

A criança acabou por escapar com vida, quase por milagre, e apenas algumas escoriações no rosto e sobretudo no pescoço.

Recebeu tratamento hospitalar e encontra-se bem, a recuperar, de acordo com informação partilhada pela imprensa local.

Por esclarecer ficaram as circunstâncias em que a menina ficou presa naquelas circunstâncias.

Um vídeo registou o incidente: