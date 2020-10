Mundo Vídeo contra a máscara do Governo brasileiro removido pelo YouTube Por

Um vídeo a apontar a máscara como “nociva para a saúde”, ligado ao Governo brasileiro, foi hoje removido pelo YouTube por conter “informação falsa”.

A plataforma de vídeos salientou que as políticas sobre o tipo de conteúdos não permitem “vídeos que incentivam atividades que possam causar danos físicos graves ou morte”.

O vídeo em causa reportava um momento do debate ‘A Conjuntura Internacional no Pós-Coronavírus’, durante o qual Carlos Ferraz, funcionário da Secretaria Nacional da Juventude (do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos) e apresentado como professor de filosofia, contrariou sem provas as recomendações para o uso de máscara.

“A máscara não só é inócua no combate à pandemia, mas ela é também nociva, causa problemas de saúde”, afirmou o funcionário governamental, contrariando a recomendação da Organização Mundial da Saúde e da grande maioria dos especialistas pelo uso massivo da proteção neste contexto de pandemia.

O Brasil é o segundo país com mais vítimas mortais provocadas pela covid-19, com mais de 150 mil óbitos, ficando apenas atrás dos EUA.