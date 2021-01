Nas Notícias Vídeo: Condutor detido após fuga em operação stop no Porto Por

Um condutor escapou de uma operação stop, no Porto, na zona de Bonjóia, e colocou-se em fuga, neste sábado, colocando em risco alguns automobilistas, polícias e jornalistas que estavam no local. Momentos mais tarde, acabaria detido, após entrar em despiste.

Inicialmente, o veículo escapou das autoridades, com o condutor a colocar-se em fuga a alta velocidade na zona de Bonjóia.

Rapidamente, vários carros da polícia se colocaram atrás do veículo em fuga, que acabaria por ser intercetado na VCI, no tabuleiro da ponte do Freixo, na sequência de um despiste.

As autoridades já fizeram saber que o condutor não tem carta de condução, ficando agora obrigado a responder nas instâncias judiciais pela situação provocada.

Além de não ter habilitações para conduzir, o condutor poderá incorrer em penas por condução perigosa e desobediência.

Apesar do aparato, desta situação não resultaram feridos.

O momento ficou registado pela assessoria de comunicação de Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto que estava no local onde ocorreu esta fuga, acabando ele por ser ‘apanhado’ no meio desta situação.