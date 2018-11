Nacional Vídeo: “Coitado do Bruno não se faz”, diz Castelo Branco Por

Bruno de Carvalho saiu do tribunal do Barreiro em liberdade, ainda que com a medida de coação de apresentação periódica às autoridades. Nos últimos dias, o antigo presidente do Sporting esteve detido nas instalações da GNR de Alcochete, situação que indignou José Castelo Branco. “Coitado do Bruno isto não se faz”, diz em vídeo.

A forma como Bruno de Carvalho foi detido, no passado domingo, e foi mantido em prisão numa cela do posto da GNR de Alcochete, mereceu vários reparos por parte de especialistas em Direito que criticaram o facto do antigo líder dos leões ter sido preso a um domingo ao final da tarde e apenas conhecer as medidas de coação na quinta-feira.

A situação deixou indignado também José Castelo Branco que fez questão de deixar um testemunho público de apoio a Bruno de Carvalho.

“Não é um vídeo de solidariedade com o Sporting, porque toda a gente sabe que eu sou até benfiquista. Mas os meus primos são todos sportinguistas”, começa por dizer o ‘Conde’, mostrando-se “chocado” pela forma como foi preso Bruno de Carvalho.

“Coitado do Bruno também não se faz, não é? Faz-me imensa confusão. Nem sequer foram buscá-lo à paisana.”

Embora saliente ser benfiquista, o ‘Conde’ entende que a detenção podia ter decorrido de outra forma e explica…