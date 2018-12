Desporto Vídeo: Coentrão ‘perdeu a cabeça’ com Maxi e acabou expulso Por

Fábio Coentrão foi expulso nos instantes finais da partida deste domingo, entre FC Porto e Rio Ave. O português reagiu a uma ‘provocação’ de Maxi Pereira e viu o segundo cartão amarelo. Veja as imagens.

No terceiro dos cinco minutos de compensação dados pelo árbitro do encontro, Fábio Coentrão recebeu ordem de expulsão.

Após um duelo com Maxi Pereira, o ex-jogador do Sporting ‘perdeu a cabeça’ e correu na direção do uruguaio, instalando a confusão no relvado.

Tiago Martins acabou por mostrar o segundo cartão amarelo e consequente vermelho ao jogador do Rio Ave.

A partida, recorde-se, terminou com a vitória do FC Porto por 2-1.

Veja as imagens.