Insólito Vídeo: Ciclista escapa de atropelamento de comboio em imagens arrepiantes Por

Um ciclista escapou por centímetros a um atropelamento que lhe podia ter custado a vida. A situação ocorreu na Holanda. Só de ver dá para arrepiar.

Tudo aconteceu numa passagem de nível quando um ciclista, aparentemente jovem (embora as imagens não sejam conclusivas), deixou passar um comboio de carga e, posteriormente, começou a pedalar para o outro lado.

Porém, o ciclista não deu conta (ou se deu achava que conseguia, e conseguiu!) de que vinha um outro comboio em sentido oposto.

A manobra arriscada acabou por resultar e o ciclista escapou ileso.

No entanto, as imagens não deixam de arrepiar e de servir de alerta para os cuidados que se devem ter ao atravessar as linhas de comboio.

Veja o vídeo.