Vídeo: Cerqueira Gomes troca de roupa para… não mostrar mais do que o suposto

Maria Cerqueira Gomes estreou-se na apresentação do ‘Você na TV’, nesta quarta-feira, e acabou por trocar de roupa durante a emissão, para evitar mostrar mais do que era suposto enquanto subia umas escadas do estúdio. A nortenha aproveitou ainda para, entre sorrisos, avisar os colegas de produção. “Vou vestir algo mais composto”, disse. Veja o momento no vídeo.

Numa altura em que Pedro Crispim – especialista em assuntos de moda no programa – elogiou a indumentária escolhida por Goucha e Maria Cerqueira Gomes, a apresentadora – que tinha subido as escadas do estúdio várias vezes – acabou por mudar de roupa durante a emissão.

A apresentadora estava com um vestido curto nas pernas em tons negros e mudou para um verde “mais composto”, como a própria explicou.

Ainda antes de mudar de roupa, a nortenha deixou ainda um aviso aos colegas pois não quer mostrar mais do que é suposto no programa da TVI.

“Estou com vontade de trocar de roupa”, disse Cerqueira Gomes, que se apresentou com um vestido curto nas pernas.

E foi o tamanho do vestido que acabou por dar que falar e motivar o aviso de Maria Cerqueira Gomes aos colegas da produção.

“Uauuu. Rica pernoca”, admitiu Goucha, enquanto Maria subia uma vez mais as escadas no estúdio.

“É por isso que vou trocar porque já subi e desci. É assim, equipa de realização…”, começou por dizer a apresentadora, sendo interrompida por Goucha.

“Por isso é que eles estão com um ar tão feliz, Maria [risos].”

E Maria Cerqueira Gomes deixou então um aviso.

“Estamos a começar uma relação e os pontos nos is colocam-se no início. Se vejo algo a mais que não se deveria ver a ver… Vou vestir algo mais composto.”

Veja o momento no vídeo.