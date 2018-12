Vídeo: Centeno quer Benfica campeão e um novo treinador em 2019

Mário Centeno foi convidado da última edição do programa ‘Governo Sombra’ da TVI e TSF e abordou vários temas das mais variadas áreas nacionais e mundiais. O ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo também formulou desejos para 2019 e ‘à boleia’ dos comentadores do painel revelou que pretende ver o Benfica campeão em 2019 e um novo treinador. Veja no vídeo.