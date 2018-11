Mundo Vídeo: Casal morre em desastre aéreo ao deixar festa de casamento Por

Um casal morreu poucas horas depois de ter contraído matrimónio, num acidente aéreo, nos EUA, quando se deslocavam de helicóptero para a lua de mel.

Will Byler e Bailee Ackerman Byler, que estudavam na Sam Houston State University, decidiram casar e organizaram uma festa para os amigos e familiares, no passado sábado, dia em que deram ‘o nó’.

O casamento acabou por ser ensombrado por uma tragédia após um acidente aéreo num helicóptero que transportava o casal para a lua de mel.

A queda do helicóptero, que se deu a poucos quilómetros do local da festa, está a ser investigada pelo Conselho Nacional norte-americano de Segurança no Transporte.

O acidente envolveu um Bell 206B – um helicóptero bimotor de duas lâminas.

Além do casal, o piloto também não resistiu aos ferimentos provocados pela queda do aparelho.

Veja o momento da descolagem do helicóptero.