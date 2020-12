Insólito Vídeo: Carro de porta aberta e carga de fora em via rápida Por

Uma situação insólita tem dado que falar nas redes sociais, depois de um vídeo mostrar um carro a circular numa via rápida com uma porta lateral aberta e parte da carga de fora.

O momento foi registado junto a uma das entradas para o Eixo Norte/Sul, no sentido de Lisboa e A2 Sul.

Com os quatro piscas, um carro circula com a porta traseira do lado do condutor aberta.

Da viatura sai, por essa porta, parte de uma caixa de grande dimensão.

“Conduzir fora da caixa”, ironizou uma das internautas que partilhou o vídeo do momento.

Veja as imagens.