Acidentes Vídeo: Carrinha fica pendurada em muro de parque de estacionamento

Uma carrinha ficou pendurada num muro de um parque de estacionamento em Envigado, na Colômbia, este domingo, depois da condutora ter perdido o controlo do veículo. Veja o vídeo.

De acordo com o ‘El Colombiano‘, a carrinha seguida com dois passageiros quando ficou “parcialmente suspensa no ar, aproximadamente a cinco metros de altura”.

A condutora perdeu o controlo da viatura e bateu contra a parede de um muro, num dos parques de estacionamento da unidade residencial de Montevento, deixando “50 a 60 por cento da estrutura do veículo exposta”.

As duas pessoas acabaram por ser salvas pelos bombeiros e saíram ilesas do incidente.

Veja o vídeo.