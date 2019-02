Vídeo: Carlos Costa faz versão dos ‘Telemóveis’ de Conan Osíris

View this post on Instagram

Telemóveis! Ás vezes é preciso saber escutar em vez de apenas ouvir. Escutar e entregar sentido às coisas. Porque as pessoas não são malucas só porque sim. Comentar é fácil. Façam o vosso papel: receber arte de quem a sabe fazer. Cada um pode retirar a sua interpretação desta letra. Literal ou não. Podemos ser óbvios ou irreverentes. . Afinal, quem nunca partiu um telemóvel? Insistimos em rimas e poemas profundos quando nenhum de nós PORTUGUESES falamos com tanta profundidade e poesia no seu dia a dia quanto isso. Eu digo: Partir o telemóvel, escangalhar, descer a escada, chibaria. Eu disso isso tudo. Porque não escrever numa letra? . GO CONAN! E como tu dizes: "A chibaria nunca viu nascer ninguém."