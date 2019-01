Desporto Vídeo: Carga policial sobre claque do Ermesinde na receção ao rival Por

Um vídeo feito a partir do interior do autocarro onde seguia a equipa do São Pedro da Cova registou uma carga policial sobre um grupo de adeptos do Ermesinde, que recebia com insultos o adversário.

O episódio ocorreu neste domingo, antes do confronto entre as duas equipas, em partida dos distritais (AF Porto). Um grupo de adeptos do Ermesinde aguardava pelo autocarro, até que se deu a intervenção dos agentes da PSP.

Dentro do autocarro, os jogadores do São Pedro da Cova registaram o incidente.

O vídeo contém linguagem que pode ferir a sensibilidade de alguns leitores.