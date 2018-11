Desporto Vídeo: Capitão da Holanda abraça árbitro em lágrimas no final do encontro Por

Virgil van Dijk foi a figura de destaque no empate da Holanda frente à Alemanha, que permitiu à ‘laranja mecânica’ seguir em frente na Liga das Nações. Além de apontar o golo da igualdade, o central teve ainda um bonito gesto com o árbitro do encontro, que soube da morte da mãe durante o intervalo. Veja o vídeo.

A Holanda selou o apuramento para a ‘final four’ da Liga das Nações com um remate de Van Dijk nos instantes finais da partida.

Depois do apito final, o central foi ainda protagonista de um belo episódio com o Ovidiu Hategan, o árbitro.

Hategan soube da morte da mãe no intervalo do encontro. Foi suportado pelos colegas e conseguiu terminar o jogo. No final, não conteve as lágrimas, tendo sido confrontado pelo capitão holandês.

“Ele foi-se abaixo, não aguentou as lágrimas porque perdeu a mãe há pouco. Desejei-lhe força e disse-lhe que fez uma boa arbitragem. É um pequeno gesto, mas talvez o ajude”, afirmou o central.

Veja o vídeo.