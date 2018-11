Acidentes Vídeo: Camião tomba sobre automóvel em Fafe e esmaga veículo Por

Um aparatoso acidente de viação, em Fafe, na manhã desta quarta-feira, provocou dois feridos. Um camião tombou sobre um automóvel, na EN207, em Serafão, esmagando o veículo. O condutor do ligeiro conseguiu escapar com vida. Veja a foto e os vídeos.

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, na estrada que liga Fafe a Póvoa de Lanhoso. Um pesado tombou sobre um ligeiro, onde seguia apenas o condutor.

O homem, que acabara de deixar os filhos na escola, conseguiu escapar com vida, deitando-se no lado do passageiro.

Do acidente resultaram dois feridos. Segundo o Notícias de Fafe, a mulher do condutor do automóvel também necessitou de ser transportada ao hospital, por ter ficado em estado de choque.

“Podemos considerar um milagre. O condutor pensou no que tinha de fazer, deitou-se no banco e acabou por ter a sorte de a estrada permitir que o veículo cedesse”, revelou Paulo Ferreira, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Fafe, em declarações reproduzidas pelo Diário do Minho.

