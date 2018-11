Justiça Vídeo: Bruno queria “pagar 15 mil euros por mês às claques”, revela ex-vice leonino Por

Vítor Ferreira, ex-vice-presidente do Sporting, revelou que Bruno de Carvalho lhe chegou a confessar o desejo de pagar “15 mil euros por mês às claques”. O antigo ‘vice’ verde e branco revela que não concordou e acabou por ser dispensado de uma reunião entre dirigentes e as claques.

Na TVI 24, Vítor Ferreira explicou se que opôs a um financiamento “sem faturas às claques”.

“Ele queria pagar 15 mil euros por mês às claques e eu disse que não, que não concordava e disse que se devia pagar às claques, mediante faturas, as despesas para tarjas, enfim, fazerem aquelas festas que fazem nos jogos mediante fatura”, contou.

E prosseguiu: “Ele não. Achou que se devia subsidiar as claques ou os responsáveis pela claque. A partir do momento em que eu disse isto e estávamos para ir a uma reunião com as claques, ele dispensou-me da reunião e foi sozinho.”

Vítor Ferreira sublinha que ficou sem saber o que acabou por acontecer entre Bruno de Carvalho e as claques.

Sobre o ataque a Alcochete, Vítor Ferreira deixa a sua opinião.

“Ele comandava tudo no clube, até a claque. Ele subsidiava a claque que dependia dele. Não acredito que nenhum indivíduo da claque tivesse a ousadia de ter a iniciativa deste ato criminoso”, disse.

E acrescentou: “Tinha de estar escudado em alguém com mais poder. E quem é que podia ser esse alguém? Estou a fazer uma conjetura normal, não estou a acusar ninguém, mas é a conclusão a que uma pessoa normal chega.”