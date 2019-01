Vídeo: Brilho português na vitória dos ‘wolves’ sobre o Leicester

A ‘armada lusa’ chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos, apontados por Diogo Jota, aos quatro e aos 12 minutos. João Moutinho bisou nas assistências.

A reação do Leicester aconteceu nos minutos iniciais da etapa complementar, com Gray a reduzir e um autogolo de Coady a restabelecer a igualdade.

Estavam decorridos 51 minutos e já com quatro golos. Mas as equipas não se ficaram por aqui.

Aos 64 minutos, Diogo Jota aproveitou um passe delicioso de Rúben Neves e voltou a colocar os ‘wolves’ em vantagem. O ‘balde de água’ fria chegou a três minutos dos 90, quando Morgan fez o empate na sequência de uma bola parada.

Ruben Neves is so impressive with Wolves. I think he’s maybe better than Frenkie De Jong as defensive midfielder

That pass ?#WOLLEI pic.twitter.com/RJlJ72x8Ni

— ALABOOM (@daviesalaba) 19 de janeiro de 2019