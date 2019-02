Benfica Vídeo: Benfica brinca com o VAR Por

O Benfica brincou com o sistema do videoárbitro (VAR) no mais recente vídeo promocional, que dá a conhecer as novas vantagens do cartão de sócio.

Ao associarem gratuitamente o cartão de sócio ao de débito ou crédito, as compras feitas em saldo permitem pagar quotas, camisolas, bilhetes ou qualquer produto do clube.

As imagens, divulgadas na página oficial do Benfica, brincam com o sistema de videoárbitro, numa loja em que André Almeida, acompanhado por outros elementos das ‘águias’, fazia compras e discutiu com a funcionária: “De certeza que passou o cartão?”, questionou.

É então que entra em cena o segurança da loja que – qual VAR – vai consultar as imagens de vigilância para dar razão ao jogador do Benfica.

“Finalmente uma decisão a nosso favor”, escrevem os encarnados no lançamento.

Finalmente uma decisão a nosso favor. Todas as vantagens em https://t.co/j7ou8ZXiJb pic.twitter.com/OCPTubf5bj — SL Benfica (@SLBenfica) 11 de fevereiro de 2019