EUA Vídeo: Avião despenha-se em zona residencial na Califórnia

Pelo menos cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas vítimas da queda de um avião, na cidade de Yorba Linda, na Califórnia, neste domingo, avança a Reuters. Um Cessna despenhou-se numa zona residencial e incendiou algumas habitações. As autoridades estão a investigar a causa do acidente. Veja o vídeo.

As vítimas são o piloto do avião e quatro pessoas que se encontravam numa habitação, que ficou totalmente destruída. As causas do incidente ainda não foram determinadas, mas dados preliminares indicam que o aparelho subiu caiu a pique.