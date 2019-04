Insólito Vídeo: Ativistas interrompem discurso de Costa em ação de protesto Por

Um grupo de ativistas interrompeu o discurso de António Costa, durante a festa do 46.º aniversário do Partido Socialista, que decorreu na antiga FIL, nesta segunda-feira. Veja o vídeo.

Os manifestantes – membros do movimento internacional Extinction Rebellion – subiram ao palco de onde o secretário-geral do PS discursava, para protestar contra a construção do novo aeroporto do Montijo.

Além de interromperem o discurso, lançaram aviões de papel, num ato de desobediência pacífica, que marca as suas intervenções.

O protesto contra o aeroporto tem como base a “ausência de estudos de impacto ambiental” no Estuário do Tejo, de acordo com aquele movimento.

