Desporto Vídeo: Árbitro obriga lutador a cortar as rastas Por

Alan Maloney, um árbitro de uma competição escolar de wrestling, está no centro da polémica, nos Estados Unidos, depois de obrigar um lutador a cortar as rastas, sob pena de perder o combate. Veja o vídeo.

De acordo com o Bleacher Report, Andrew Johnson apresentou-se para o combate com o cabelo apanhado e coberto, mas o juiz do combate insistiu que ele cortasse as rastas.

A publicação refere que Maloney não permitiu que o jovem lutador tivesse o cabelo preso “como muito outros lutadores fazem”.

A situação está a chocar os Estados Unidos. Além do incidente, Alan Maloney dirigiu, alegadamente, uma manifestação racista contra os Afro-americanos, em 2016.

Andrew Johnson cortou as rastas e venceu o encontro, mas a vitória não teve o mesmo sabor.

Veja as imagens.