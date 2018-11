Desporto Vídeo: Ânimos exaltados no relvado e na bancada em jogo do Canelas Por

O Canelas volta ao topo da atualidade das notícias por causa dos ânimos exaltados dentro e fora do relvado. Na partida entre duas formações Vila Nova de Gaia (Canelas e Canidelo), assistiram-se a momentos de tensão no relvado e na bancada, com a polícia a ser obrigada a intervir para acalmar a tensão. Veja no vídeo.

Em partida a contar para a 13.ª jornada do Campeonato de Elite da Associação de Futebol do Porto, o Canidelo recebeu o Canelas e perdeu diante da formação onde alinha Fernando Madureira, por duas bolas a zero.

Mas o jogo ficou marcado pela tensão entre duas equipas rivais.

A dada altura, a confusão instalou-se dentro de campo e o árbitro mandou para os balneários mais cedo um jogador de cada equipa.

Matheus Rocha, do Canidelo, recebeu ordem de expulsão, aos 87 minutos, tal como Gabi, do Canelas, que esteve em campo quatro minutos até ser expulso (tinha entrado aos 83 da etapa complementar).

O jogo foi retomado, mas os ânimos continuaram exaltados entre os apoiantes das duas equipas, sendo que a polícia teve de passar por uma grade, que funciona como barreira na bancada, para acalmar os adeptos.

