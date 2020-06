Nas Notícias Vídeo: André Ventura compara ministra da Justiça a Vale e Azevedo Por

André Ventura, deputado do Chega e assumido benfiquista, comparou a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a João Vale e Azevedo, o ex-presidente do Benfica condenado por apropriação indevida.

A declaração foi feita quando Ventura exigia melhores condições salariais para os profissionais do setor, utilizando como exemplos os notários e os guardas prisionais.

“Sabe que eu sou do Benfica. Sem querer comparar, lembro-me de uma vez o doutor Vale e Azevedo mostrar a declaração do IRS e dizer ‘está aqui, não se preocupem com mais nada’. Toda a gente ficou calada, hoje sabemos que não devíamos ter ficado calados”, afirmou André Ventura.

Isto porque, de acordo com o deputado do Chega, a ministra da Justiça estava apenas a “acenar com as conclusões do grupo de trabalho da corrupção”, sem mostrar quais são essas conclusões.

João Vale e Azevedo, antigo presidente do Benfica, foi condenado em 2013 a dez anos de prisão efetiva pelos crimes de apropriação indevida de mais de quatro milhões de euros do clube, branqueamento de capitais, abuso de confiança e falsificação de documento.