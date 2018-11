Nas Notícias Vídeo: Além de Borba, país tem outras estradas em risco Por

As buscas pelas vítimas da derrocada de uma entrada junto a uma pedreira, em Borba, prosseguem e nos caminhos de Portugal a SIC descobriu outras estradas em risco de aluimento. Veja no vídeo.

A estrada que ruiu, faz nesta segunda-feira precisamente uma semana, centrou as atenções do país mas existem outros troços com debilidades, segundo uma investigação da SIC.

O canal de Carnaxide percorrer muitos quilómetros do país e descobriu outras vias em risco.

Desde estradas nacionais a municipais, a locais que aguardam por obras após derrocadas provocadas pelo mau tempo, muitos são os locais onde o perigo ‘espreita’.

Em Borba, recorde-se, várias pessoas foram apanhadas pela derrocada de uma estrada junto a uma pedreira.

Os mergulhadores, que têm estado no local, já revelaram que enfrentam em Borba “dos piores pesadelos”, como explicou Simão Velez, coordenador da Unidade de Salvamento Aquático do Distrito de Portalegre, que participa nas operações no local.