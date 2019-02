Desporto Vídeo: Adepto do Benfica ameaçado com… sapato Por

Nas bancadas de Alvalade, um segurança resolveu um incidente com diplomacia: convidou um benfiquista a despir a camisola do seu clube, perante indignação de uma adepta do Sporting, manifestada em palavras e… com um sapato na mão. Veja o vídeo.

Um incidente curioso na bancada de Alvalade, neste domingo, com um adepto do Benfica que decidiu sentar-se junto aos simpatizantes do clube rival.

De camisola encarnada vestida, o benfiquista provocou irritação numa adepta, que chega a retirar o sapato, em tom ameaçador.

A intervenção serena de um segurança permitiu resolver o problema e serenar os ânimos. Bastou que a camisola do Benfica fosse despida.

Veja o vídeo: