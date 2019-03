Nas Redes Vídeo: “A vítima e respetivo agressor foram entrevistados por mim”, lembra Jorge Gabriel Por

Num dia de sensibilização para o problema da violência doméstica, Jorge Gabriel referiu-se a crime em Vieira do Minho para lembrar que entrevistou “a vítima e respetivo agressor”.

Foi em 2017, numa reportagem para o programa ‘Aqui Portugal’, que o apresentador da RTP entrevistou um casal de Vieira do Minho.

Na última quarta-feira, o homem matou a mulher, entregando-se depois às autoridades, confessando o crime.

“Dia importante e triste que assinalou com mais uma tragédia que me toca próximo. A vítima de ontem, de Vieira do Minho, e respetivo agressor foram entrevistados por mim num ‘Aqui Portugal’, em 2017”, registou Jorge Gabriel.

“Um casal comum sem sinais de problemas. Até onde pode chegar a natureza humana? Basta”, acrescentou.

