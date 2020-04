Nas Redes Vídeo: A tremenda homenagem do Exército a Portugal em plena guerra contra a pandemia Por

O Exército assinalou o dia mundial da voz com um vídeo a homenagear Portugal, numa altura em que o país se encontra em estado de emergência devido à pandemia de covid-19.

Em tempo de guerra contra a doença, o ramo militar marca posição com uma tremenda homenagem à ‘nação valente e imortal’, apelando ao espírito de unidade com a mensagem de que “a força de uma nação vem do seu povo”.

“Juntos somos mais fortes”, frisou o Exército português, armado com tema ‘O Amor a Portugal’, pelas vozes da Orquestra Ligeira do Exército.

Portugal regista 629 mortos associados à covid-19, mais 30 do que na quarta-feira, e 18.841 infetados (mais 750), de acordo com o mais recente boletim das autoridades de saúde.

Veja o vídeo.