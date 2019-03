Benfica Vídeo: A original campanha do Benfica destinada à famílias Por

O Benfica lançou hoje uma campanha publicitária destinada às famílias. Numa iniciativa original, as águias lembram que as famílias podem ter muitas formas, mas o amor pelo clube… é só um.

Ao longo de alguns segundos, os encarnados destacam os vários tipos de famílias, em perfeita igualdade de géneros e orientações.

“Seja a família como for, o importante é haver amor”, sublinham.

A campanha, explicada no site do clube, permite às famílias benfiquistas serem sócias com um menor esforço financeiro.

Veja o vídeo.