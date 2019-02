Nacional Vídeo: “A Dolores é do Benfica”, cantam adeptos encarnados Por

A presença da mãe de Ronaldo em Alvalade não passou despercebida a vários adeptos encarnados, que dedicaram um gracejo à madeirense. “A Dolores é do Benfica”, cantaram.

Cristiano Ronaldo foi presença notada no dérbi de domingo, mas nas redes viralizou uma brincadeira de alguns adeptos do Benfica para com a mãe do craque.

Aproveitando a presença de Dolores Aveiro e ‘embalados’ pelos resultados, vários adeptos dedicaram um cântico à mãe de Ronaldo.

“A Dolores é do Benfica”, cantaram, enquanto a madeirense fingia despir o casaco… aveermelhado.

Veja o vídeo.

ADEPTOS DO BENFICA A BRINCAR COM A MÃE DE CRISTIANO RONALDO, DERIVADO AO CASACO VERMELHO! 😂🔴⚪ 🗣️ ” E a Dolores é do @SLBenfica“. #SCPxSLB #EmAlvalade pic.twitter.com/n8PwynBw9C — Benfica Adeptos 1904 (@BenficaAdeptos) 3 de fevereiro de 2019